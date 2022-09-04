Донецк, 4 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Населенные пункты Новобахмутовка, Озеряновка, Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:10 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 19:27 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 19:30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибра 155 мм; 19:30 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии.