Будапешт, 4 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Венгерское правительство не видит смысла в смене российских поставщиков топлива для атомной электростанции «Пакш-1» на компании из других стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому каналу ATV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

На вопрос о вероятности поставок топлива для АЭС «Пакш-1» американской компанией Westinghouse Петер Сийярто ответил, что доставленного в апреле топлива из России хватит на два года и пока он не видит смысла в смене поставщика.

«Сначала нужно построить электростанцию», — добавил министр.

Речь идёт об АЭС «Пакш-2», строительство которой придётся адаптировать под антироссийские санкции Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия намерена финансировать проект строительства второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии. Заверения в этом венгерская сторона получила от Росатома в мае 2022 года.