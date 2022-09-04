Уйское, Челябинская область, , 19:47 — REGNUM В Челябинской области глава одного из сельских поселений Уйского района смертельно ранил своего товарища на охоте. Об этом пишут СМИ.

Охота Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл ночью 4 сентября. Пуля попала в ногу. Пострадавший умер в результате обильной кровопотери.

Глава поселения сообщил в полицию о произошедшем. По его словам, в человека он попал случайно. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Отметим, подобные инциденты во время охоты не являются редкостью, и погибают в результате них в том числе и вип-персоны. Так, в ноябре 2020 года смертельное ранение в ногу получил замглавы Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий.