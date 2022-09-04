София, 4 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 788 авиакомпании TUI Airways, выполнявший чартерный рейс из Великобритании на Кипр, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии (Болгария) из-за дебоширов на борту. Об этом 4 сентября сообщило издание «24 часа» со ссылкой на представителя аэропорта.

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По данным источника, пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в американском городе Тупело приземлился неудачливый «лётчик-камикадзе». Угонщик лёгкого самолёта по радиосвязи угрожал врезаться на нём в магазин, расположенный в городе, однако вскоре посадил воздушное судно в поле, не причинив никому вреда.