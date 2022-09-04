Москва, , 19:33 — REGNUM Московский «Локомотив» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 потерпел поражение от «Ахмата» со счетом 1:2. При этом «железнодорожники» больше часа провели в большинстве после удаления Мохамеда Конате.

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Первый мяч на 3-й минуте встречи забил 24-летний буркинийский нападающий Мохамед Конате после передачи Бернарда Беришы. В конце первого тайма хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки. На 62-й минуте Лучи Садулаев вновь вывел гостей вперед.

Статистика матча («Локомотив»/ «Ахмат»)

Удары 16/4

Удары в створ 8/3

Владение 72%/28%

Угловые 4/0

Нарушения 5/16

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Миранчук, Керк (Марадишвили, 80’), Карпукас (Раконьяц, 46’), Камано (Митай, 80’), Игнатьев.

«Ахмат»: Шелия, Садулаев (Камилов, 64’), Журавлев, Уциев, Быстров, Бериша (Ильин, 64’), Олейников (Богосавац, 65’), Харин, Тимофеев, Трошечкин, Конате.

«Ахмат», одержав третью победу и набрав 11 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с девятью очками опустился на десятую позицию.