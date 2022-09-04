Москва, , 19:32 — REGNUM Telegram-каналы, в том числе по военной тематике, не читает президент России Владимир Путин. Об этом 4 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, — сказал Песков. — Путин не читает Telegram-каналы».

При этом он добавил, что в обзоры для президента России публикации из Telegram-каналов попадают.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется.