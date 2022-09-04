Манчестер, Великобритания, 4 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Нападающий сборной Бразилии по футболу Антони забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в первом же матче после перехода из амстердамского «Аякса».

«Манчестер Юнайтед»

На 35-й минуте матча 6-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 с лондонским «Арсеналом» Антони открыл счет, замкнув передачу Маркуса Рэшфорда. Игра проходит в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» 30 августа 2022 года из «Аякса» за 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Соглашение бразильского футболиста с английским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.