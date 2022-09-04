Донецк, , 19:22 — REGNUM Населенный пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:00 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено 7 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево в ДНР 10 мин калибра 120 мм.