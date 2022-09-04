Киев, 4 сентября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Недостоверные данные жителям бывшей УССР о положении ВСУ на фронтах предоставлял советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Об этом он сам сообщил в интервью «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

President.gov.ua Алексей Арестович

По его словам, он с улыбкой в эфире рассказывал, что у ВСУ все хорошо, в тот момент, когда «нам было очень-очень тяжело».

Как передавало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, попытаются убедить главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и отказ от южных территорий.