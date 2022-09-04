Москва, , 19:13 — REGNUM 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Данил Денисов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родриган, Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Вендел, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

На данный момент «Зенит» с пятью победами и 17-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», набрав 16 очков, располагается четырьмя позициями ниже.