Москва, , 19:08 — REGNUM Перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается. Это подтвердил в интервью журналу «Международная жизнь» директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

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Он отметил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другое место не праздный.

«В своё время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединённые Штаты приняли на себя обязательство принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с секретариатом ООН. А сейчас мы видим довольно много примеров того, как принимающая сторона — Соединённые Штаты — не выполняют положения этого соглашения», — пояснил дипломат.

Алексей Дробинин напомнил о проблемах с получением виз для членов российских делегаций, которые отправляются для участия в мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

«Соединённые Штаты обязались выдавать эти визы без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. Это не реализуется», — отметил он.

Есть ряд других проблем, которые сейчас обсуждаются с секретариатом ООН.

«Это не праздный вопрос — перенос «столицы» ООН. Это ведь касается не только России, но и других стран, которые по тем или иным причинам стали неугодными США. А сейчас количество этих стран увеличивается, и будет увеличиваться. Поэтому, нашим американским коллегам надо будет как-то определяться, что для них важнее», — заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в 2022 году пройдёт с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. Туда традиционно прибывают главы стран и министры. Однако США отказываются выдавать дипломатические визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации, которая должна принять участие в ежегодной встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН. На этом фоне депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») предложил приостановить выплату взносов в ООН.

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