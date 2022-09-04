Токио, 4 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано 4 сентября у берегов Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 375 км к юго-востоку от города Татеяма, население в котором составляет 50 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее власти КНР эвакуировали более 2 тыс. человек из-за тайфуна «Хиннамнор». Также на берег из-за угрозы тайфуна вернулись более 11,6 тыс. рыбацких лодок.