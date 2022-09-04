4 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление лидера итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини о том, что Европейский союз должен возместить гражданам расходы из-за последствий антироссийских санкций.

Мирослава Романенко, , 18:41 — REGNUM Европейский союз должен возместить гражданам расходы из-за последствий антироссийских санкций, заявил 4 сентября в эфире RTL лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини.

Счет денег Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — сказал политик, добавив, что поддерживает продолжение санкций против России, однако не считает их эффективными.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, где Евросоюз возьмет средства для возмещения гражданам расходов из-за последствий санкций против России. Иные указали на то, что все страны Евросоюза совместно принимали решение о санкциях, так что пусть теперь в Италии терпят. Были и те, кто добавил, что и другие страны ЕС могут последовать примеру Италии.

«Евросоюз должен возмещать гражданам Евросоюза за чей счет? За счет граждан Евросоюза, естественно!» — не без сарказма написал Дмитрий.

«Включат печатный станок — и готовы компенсации», — иронизирует Линна.

«Жду обращения Евросоюза к России с требованием возмещения ущерба от антироссийских санкций. А что, логично же! Мы санкции против кого вводили? Против вас! Потратились, убытки понесли. Теперь Россия должна возместить Евросоюзу все затраты, убытки и недополученную прибыль!» — шутит Anatolii R.

«Ну если бы вы их сами не поддерживали, то да. А так… С чего бы? Любишь кататься, люби и саночки возить», — добавила Elena K.

«Итальянцы, в зеркало посмотрите… Вы же сами поддержали санкции! Кушайте… вернее, любуйтесь на себя красивых теперь», — призвала Nataly A.

Маттео Сальвини Kasa Fue

«Приближается время грызни в Европе, скоро они начнут пожинать то, что посеяли. Теперь мы будем наблюдать», — отреагировала Ольга.

«То есть хотят, чтобы печатным станком напечатали и простым людям отдали? Или налоги подняли и потом отдали? Ну, во-первых, сделанного не воротишь. Во-вторых, ошибки не признают, а свалят на Путина. В третьих, при печатании денег будет инфляция и размытие сбережений. Ситуация надолго», — отметил Alexandro.

«По санкциям они принимали все [вместе] решение, санкции объявили только после согласия всех стран. Так что все они замазаны», — прокомментировала Svetlana.

«Платить и каяться. Всем и за всё», — с сарказмом отреагировал Дмитрий.

«Такие требования они должны были предъявлять до введения санкций, тогда и не было бы такого кипиша сейчас…» — написала Lana.

«Сейчас другие скажут: а что так можно было?» — смеется Сергей Ч.

«У них же решения принимаются единогласно. Значит, видели очи, что купувалы (видели глаза, что покупали — М. Р.). Пусть теперь едят полной ложкой», — добавил Евгений Ф.