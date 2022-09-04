Тулуза, Франция, 4 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Тулузе (Франция) автомобиль, водитель которого предпринял попытку скрыться от полиции, въехал в толпу пешеходов. Об этом 4 сентября сообщило радио France Bleu.

W. Robert Howell ДТП

По последним данным, инцидент произошёл в 06:20 по местному времени (07:20 по мск). Водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил многочисленные нарушения дорожного движения, после чего отказался подчиниться требованиям остановить машину со стороны преследовавшего его полицейского патруля. В результате машина сбила нескольких человек, а также повредила два припаркованных у тротуара автомобиля.

Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё пятеро госпитализированы с менее серьёзными травмами.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Ярославле произошло массовое ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, пострадавших нет.