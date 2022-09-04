Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Предложенное «Большой семёркой» (G7) ограничение предельной цены на российскую нефть проблематично в реализации. Об этом заявила экономический обозреватель газеты The Washington Post Кэтрин Рэмпел 4 сентября.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть причины скептически относиться к тому, что вещи, которые выглядят разумными на бумаге, будут работать в реальной жизни», — считает Рэмпел.

Установленный потолок цен на российскую нефть будет трудно контролировать, так как в условиях конкуренции за энергоресурсы покупатели могут «прибегнуть к дополнительным платежам, чтобы оказаться в первых рядах», отмечает экономический обозреватель. Она полагает, что некоторые страны будут покупать нефть по разрешённой ставке, но при этом платить больше за другие виды продукции. И напоминает о вероятности ответной реакции России на ценовое ограничение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы минфинов G7 собираются создать «широкую международную коалицию» для запрета морских перевозок российской нефти в случае, если цены на неё будут выше согласованных группой цен. Также создаваемая коалиция намерена увеличить объёмы нефтедобычи в мире для того, чтобы на этом рынке не было дефицита.

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