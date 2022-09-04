Запорожье, Бывш. УССР, 4 сентября 2022, 18:32 — REGNUM В Запорожской области остались без электроснабжения город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов. Об этом 4 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости.
«Электричества нет в Мелитополе, — сообщил Рогов. — Также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения».
Причины произошедшего в настоящее время выясняются.
Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 4 сентября и утром в воскресенье не было зафиксировано обстрелов ВСУ по территории Запорожской АЭС и Энергодару.