Запорожье, Украина, 4 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Запорожской области остались без электроснабжения город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов. Об этом 4 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Электричества нет в Мелитополе, — сообщил Рогов. — Также Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов остались без электроснабжения».

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 4 сентября и утром в воскресенье не было зафиксировано обстрелов ВСУ по территории Запорожской АЭС и Энергодару.