Мемфис, США, , 18:22 — REGNUM Полиция Мемфиса (США) ведёт поиски похищенной во время утренней пробежки внучки миллиардера Джозефа Оргилла. Об этом 4 сентября сообщило издание The New York Post со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов.

Полиция nakashi

По данным источника, родственницу предпринимателя по имени Элиза Флетчер затолкали в тёмный внедорожник и увезли в неизвестном направлении. В настоящий момент полиция задержала подозреваемого — 38-летнего мужчину. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств.

Родственники Флетчер назначили вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за любую информацию о местонахождении Элизы.

Напомним, Элиза Флетчер является наследницей фирмы Orgill Inc., годовой объем продаж которой составляет более трех млрд долларов. Известно, что девушка работает воспитательницей детского сада.