Дуйсбург, Германия, 4 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в Германии. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщила газета Bild.

Publicdomainpictures.net Легкомоторный самолет

По последним данным, ЧП произошло в городе Дуйсбург. В результате происшествия погибли два человека.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа при крушении самолета в Йоханнесбурге погибли пять сотрудников полиции ЮАР.