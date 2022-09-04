Берлин, , 18:12 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц обещает соотечественникам в скором времени ограничить предел цены на электроэнергию. Об этом он заявил в интервью телекомпании ZDF 4 сентября.

Олаф Шольц в Бундестаге bundesregierung.de

«Это произойдёт так быстро, насколько возможно», — заверил Шольц о сроках введения ценового ограничения.

Своё утверждение Олаф Шольц не конкретизировал. Но выразил надежду, что отключений электроэнергии предстоящей зимой в Германии не случится. Однако исключать такое развитие событий тоже не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild заявил, что Германия осенью и зимой может столкнуться с перебоями в электроснабжении.

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