Кёльн, Германия, , 17:58 — REGNUM Несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку России в центре немецкого Кельна. Об этом 4 сентября сообщает WDR со ссылкой на данные местной полиции.

Протест Nathan Keirn

По последним данным, около 400 пророссийских демонстрантов протестовали в городе против поставок немецкого оружия на территорию бывшего УССР.

Кроме того, митингующие призвали ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», а также отменить ограничительные меры против России.

Ранее газета Die Welt сообщила, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с РФ, способен вдохновить оппозицию ФРГ.