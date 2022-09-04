Кёльн, Германия, 4 сентября 2022, 17:58 — REGNUM Несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку России в центре немецкого Кельна. Об этом 4 сентября сообщает WDR со ссылкой на данные местной полиции.
По последним данным, около 400 пророссийских демонстрантов протестовали в городе против поставок немецкого оружия на территорию бывшего УССР.
Кроме того, митингующие призвали ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», а также отменить ограничительные меры против России.
Ранее газета Die Welt сообщила, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с РФ, способен вдохновить оппозицию ФРГ.