Москва, , 17:52 — REGNUM Казачий добровольческий отряд «Кубань» ликвидировал группу диверсантов на территории бывш. УССР. Об этом 4 сентября сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казачий отряд «Кубань» vsko.ru

По словам командира казачьего отряда «Кубань», за последние семь дней позиции добровольцев неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Враг пытался перейти в наступление, чтобы окружить и уничтожить отряд. Однако, получая отпор, киевские боевики отходили назад. Несколько казаков получили ранения.

Противник проверяет оборону отряда «Кубань» вылазками. В ходе проведения казаками разведывательных мероприятий уничтожена выявленная диверсионная группа противника, работавшая в тылу группировки сил Российской Федерации. 15 боевиков были ликвидированы, один взят в плен.

Киевские боевики бросили против казаков польских наемников. Атакуя отряд «Кубань», враг понёс потери и отошёл в леса. Материального ущерба и потерь среди личного состава в отряде «Кубань» (16 «Барс») нет.

Сегодня в специальной военной операции участвуют девять казачьих добровольческих отрядов общей численностью 6,5 тысячи казаков.