Москва, 4 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Казачий добровольческий отряд «Кубань» ликвидировал группу диверсантов на территории бывш. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил командир казачьего отряда «Кубань» (16 «Барс») 4 сентября.

vsko.ru Казачий отряд «Кубань»

По словам командира казачьего отряда «Кубань», за последние семь дней позиции добровольцев неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Враг пытался перейти в наступление, чтобы окружить и уничтожить отряд. Однако, получая отпор, киевские боевики отходили назад. Несколько казаков получили ранения.

Противник проверяет оборону отряда «Кубань» вылазками. В ходе проведения казаками разведывательных мероприятий уничтожена выявленная диверсионная группа противника, работавшая в тылу группировки сил Российской Федерации. 15 боевиков были ликвидированы, один взят в плен.

Киевские боевики бросили против казаков польских наемников. Атакуя отряд «Кубань», враг понёс потери и отошёл в леса. Материального ущерба и потерь среди личного состава в отряде «Кубань» (16 «Барс») нет.

Сегодня в специальной военной операции участвуют девять казачьих добровольческих отрядов общей численностью 6,5 тысячи казаков.