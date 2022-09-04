4 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия намерена остановить поставки российского газа в декабре 2022 года.

Оксана Переможенко, , 18:01 — REGNUM Германия намерена остановить поставки российского газа в декабре 2022 года, заявил 4 сентября в ходе пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Политик назвал Россию «ненадежным энергетическим партнером», добавив, что эту зиму Германия переживет. Шольц также подчеркнул, что Берлин продолжит помогать киевскому режиму.

Заявление канцлера Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, зачем же ждать до декабря, если можно все сделать намного раньше. Иные указали на то, что отказ от российского газа негативно скажется на Германии. Были и те, кто назвал слова Шольца «громким заявлением» на фоне остановки «Северного потока».

«Не нужно много ума остановить то, что будет уже остановлено», — отреагировал Кistintin.

«С октября нужно», — добавил Эльдар К.

«Это хитрый план Шольца: беженцы, пришедшие при Меркель, замерзнут и уедут назад», — с сарказмом добавил Роман А.

«Будут они покупать в Китае… российский газ… дороже», — иронизирует «НТС».

«Вот и посмотрим, как они заживут без того, к чему за полвека привыкли», — пишет VV.

«А в январе слезно попросят включить обратно», — смеется Наталья Ч.

«Вперёд, в светлое средневековое будущее», — отреагировал Роман.

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«Пчёлы против мёда — великолепно! Выключить мёд немедленно! Но нужно сделать так, чтобы мёд нигде не протекал с других концов света, иначе — разбомбить конец света!» — призвал Игорь Н.

«Газпром воплощает мечты и избавил Германию от поставок российского газа уже с сентября», — шутит Maksimus.

«Шольц планирует запустить механизм самоуничтожения?» — задумалась Елена.

«Запустят СП-2. Зимой», — считает KatkaS.

«Чего уж декабря ждать, давайте с понедельника!» — не без сарказма добавил Sergey.

«Вы ещё до декабря доживите!» — написала Наталья.

«Громкое заявление на фоне отключенного газа», — смеется Александр.

«Когда им дали пинка и прекратили продавать газ, они, конечно, стали такими принципиальными!» — отметил Alex I.

«Он так успешно хочет вылететь из власти — его сожрут местные», — прокомментировал Сергей.

«С декабря какого года?» — иронизирует Wilson36.

«Мы можем вам и в сентябре остановить поставки, если вы так сильно этого хотите», — с юмором добавила Вероника.

«А почему не сегодня?» — шутит It’s me.

«Кто-то планирует, а кто-то уже остановил», — не без сарказма подытожил Dobro.