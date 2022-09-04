Донецк, 4 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР из артиллерии.