Москва, 4 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. На заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «надежным поставщиком энергоносителей» Россия якобы больше не является, отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Вот те на! — написал Медведев в своем Telegram-канале. — Обиделся (Олаф Шольц) снова…»

По его словам, Германия, которая ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, является недружественной страной. Он также напомнил, что Берлин поставляет киевскому режиму летальное оружие, направленное против Вооруженных сил России.

«Иными словами, (Германия) объявила России гибридную войну, — отметил Медведев. — Следовательно, Германия действует как враг России».

Заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что при этом канцлер Германии удивляется, что у страны «какие-то мелкие проблемы с газом».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского голубого топлива в декабре 2022 года.