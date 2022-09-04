Париж, , 17:26 — REGNUM Энергетические санкции Евросоюза против РФ обернулись против европейцев и обогатили Россию. Об этом заявил евродепутат Жордан Барделля 4 сентября в интервью телеканалу BFMTV.

Добыча газа Gazprom.ru

«Мы видим, что энергетические санкции, принятые в отношении России, гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая теперь тонет в деньгах. Будем откровенны: эти санкции помогли России обогатиться… Эти санкции обернулись против нас», — констатировал Жордан Барделля.

Евродепутат выразил опасение, что если Россия перекроет поставки газа в ЕС, то Франция и Германия «окажутся в очень сложной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 3 сентября, что Германии хватит газа для того, чтобы пережить грядущую зиму, даже в том случае, если поставки российского природного газа будут прекращены.

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