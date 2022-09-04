Казань, , 17:20 — REGNUM 32-летний российский атакующий полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев дебютирует за казанский клуб 4 сентября в матче 8-го тура Первой Лиги 2022/23с «Аланией» из Владикавказа. Матч пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Алан Дзагоев Steindy

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Леон Мусаев, Илья Самошников, Александр Зотов, Игорь Горбунов, Алан Дзагоев, Руслан Безруков, Али Аднан, Виталий Лисакович.

«Алания»: Ростислав Солдатенко, Сослав Качмазов, Алан Багаев, Хетаг Хосонов, Ислам Машуков, Азамат Засеев, Алан Хугаев, Хатег Кочиев, Артур Галоян, Максим Петров, Аршак Корян.

Алан Дзагоев подписал контракт с «Рубином» 2 сентября 2022 года, перейдя из московского ЦСКА на правах свободного агента. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.