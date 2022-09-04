Москва, , 17:16 — REGNUM В Совфеде с возмущены угрозами представителя киевского режима Ирины Верещук за участие в референдуме об объединении с Россией.

Григорий Карасин Council.gov.ru

«Вот она демократия по-киевски! Странно, что расстрелом своим гражданам не грозят!» — рассуждает сенатор Григорий Карасин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель киевского режима Ирина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий б. УССР грозит преследование со стороны киевского режима за участие в референдумах об объединении с Россией.

В Госдуме осудили угрозы представителя киевского режима Верещук.

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