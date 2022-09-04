Москва, 4 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. 4 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Гирано Керк, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Иван Игнатьев.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Лечи Садулаев, Ризван Уциев, Юрий Журавлев, Марат Быстров, Александр Трошечкин, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Евгений Харин, Мохамед Конате.

В прошлом матче чемпионата России по футболу Иван Игнатьев забил три мяча в ворота «Оренбурга», став лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.