Самара, 4 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник московского ЦСКА и национальной сборной России по футболу Игорь Дивеев с оценкой 8.17 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 8-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

В матче с самарским клубом Дивеев отметился победным забитым мячом, одной успешной обводкой, одним удачным отбором и тремя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач российского защитника составила 83%.

В текущем сезоне Игорь Дивеев сыграл в восьми матчах чемпионата России по футболу, в которых набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас и не получил ни единой желтой карточки.

Действующее соглашение защитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.