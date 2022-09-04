Самара, 4 сентября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. 4 сентября московский футбольный клуб ЦСКА в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

ФК ЦСКА

Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил 22-летний центральный защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев после передачи Хесуса Медины. Желтые карточки получили Саша Зделар, Роман Евгеньев, Хорхе Карраскаль, Максим Глушенков и Георгий Зотов.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Бейл, Евгеньев (Хубулов, 84’), Горшков (Зотов, 70’), Барач, Якуба (Витюгов, 70’), Ежов (Шитов, 90’), Коваленко, Соколов (Пиняев, 70’), Глушенков.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес (Обляков, 70’), Карраскаль (Ермаков, 54’), Медина, Чалов (Гайч, 70’).

ЦСКА, одержав пятую победу в сезоне и набрав 17 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с девятью очками опустились на девятую позицию.