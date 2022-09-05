Москва, , 08:00 — REGNUM Основатели криптовалютной Edtech-платформы TTM Academy получили предложение о выкупе контрольного пакета акций компании за $20 млн. Предложение о приобретении контрольного пакета акций TTM Academy поступило основателям образовательной платформы от группы инвесторов, сообщили ИА REGNUM.

По некоторым данным, стороны находятся на начальном этапе обсуждения возможной сделки. В TTM Academy отказались от комментариев. При этом представители компании не стали опровергать информацию о возможном ведении переговоров с группой инвесторов.

Основатель TTM Academy Владислав Утушкин обратил внимание на то, что за последние несколько лет ему неоднократно поступали предложения о продаже бизнеса. По его словам, компания привлекает потенциальных покупателей благодаря большой аудитории активных подписчиков. Рыночную стоимость TTM Academy Владислав Утушкин также отказался прокомментировать. Стоит отметить, что выручка организации за 2021 год превысила 20 млн рублей.

TTM Academy — один из крупнейших на рынке образовательных ресурсов, ориентированных на криптовалюты. Компанию основали в 2018 году в Москве. Организация разрабатывает онлайн-курсы для погружения в рынок цифровых активов, блокчейн-технологий, трейдинга и инвестирования.

В 2021 году Edtech-рынок в России достиг 73 млрд рублей. Самыми востребованными продуктами в индустрии стали курсы для взрослых и программы дополнительного профессионального образования. В том числе, речь идет о курсах, ориентированных на погружение в мир цифровых технологий. Аналитики EDtechs утверждают, что в I квартале 2022 этот сегмент вырос почти на 80% к году.