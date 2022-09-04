Провинция Чжэцзян, Китай, 4 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Власти провинции Чжэцзян (Китай) были вынуждены эвакуировать более 2 тыс. местных жителей в связи с приближением тайфуна «Хиннамнор». Об этом 4 сентября сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный штаб по предотвращению негативных последствий удара стихии.

Pix.avaxnews.com Тайфун

По данным источника, в настоящий момент более 2,3 тыс. человек были эвакуированы из потенциально опасных районов, а на берег из-за угрозы тайфуна вернулись более 11,6 тыс. рыбацких лодок. Местные власти также повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до второго по величине.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Японии из-за тайфуна эвакуировали более 105 тыс. жителей Окинавы. Рекомендацию о срочной эвакуации от местных властей из-за приближения тайфуна «Хиннамнор» 3 сентября получили 49,6 тыс. жителей города Исигаки.