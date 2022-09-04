Донецк, , 16:57 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:20 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский и Куйбышевский районы Донецка.