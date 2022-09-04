Москва, 4 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал использование экс-президентом США Дональдом Трампом цитаты Владимира Ленина.

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин. Революция

«Что ж, гений Ленина признают даже акулы американской политики и бизнеса. У основателя первого в мире социалистического государства учатся, его знают и чтят даже в цитадели «демократии». Это лишний раз подтверждает, что будущее — за социализмом!» — отметил Зюганов.

При этом, по мнению коммуниста, приведенная Трампом цитата относится не только к выборам в США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал американские выборы цитатой Владимира Ильича Ленина: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Трамп в ходе своего выступления в американском штате Пенсильвания начал рассуждать, как правильнее произносить имя Ленина, и указал, что предпочитает делать ударение на букву «И», потому что, по его мнению, так «изысканнее».