Берлин, 4 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Власти Германии не ожидают массовых протестов в стране из-за повышения цен на энергоносители. Об этом 4 сентября сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

По его словам, некоторые жители страны не согласны с резким повышением цен, однако речь идет как раз о некоторых.

При этом Шольц добавил, что население Германии будет обеспечено электроснабжением.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок придерживается взятого Берлином курса и правильно делает, хотя это и «вызывает сопротивление» в обществе.