Москва, , 16:27 — REGNUM В Госдуме осудили угрозы представителя киевского режима Ирины Верещук за участие в референдуме об объединении с Россией.

Леонид Слуцкий Государственная дума

«Звериный оскал украинской «демократии»: вице-премьер Ирина Верещук грозит жителям освобожденных районов б. УССР тюремным сроком до 12 лет и конфискацией имущества за участие в референдуме об объединении с Россией», — отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

Это тем жителям, которыми прикрывались неонацисты как «живым щитом», которых загоняли в подвалы и чьих детей убивали, напомнил парламентарий.

«Верещук серьезно считает, что ее угрозы их остановят?» — задает вопрос депутат Госдумы.

Он уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобождённые территории уже выписали свой счёт за жизни погибших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель киевского режима Ирина Верещук заявила, что жителям освобожденных территорий б. УССР грозит преследование со стороны киевского режима за участие в референдумах об объединении с Россией.

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