Берлин, , 16:22 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия с декабря 2021 года искала ответы на вопрос, что произойдет, если поставки российского газа прекратятся, и благодаря тому, что заблаговременно начала к этому готовиться, она сможет преодолеть текущие трудности. Соответствующее заявление канцлер сделал во время общения со СМИ, которое транслировалось телеканалом Phoenix в прямом эфире.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

«Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это произойдет», — сказал Шольц.

По мнению канцлера, именно потому, что ФРГ начала так заблаговременно готовиться к этому, страна сможет справиться с текущими трудностями. Он также отметил, что Германия активно пополняла свои газохранилища и продолжит это делать предстоящей зимой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Германия заполнила свои газохранилища на 85%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 3 сентября 2022 года ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

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