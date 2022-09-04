Москва, 4 сентября 2022, 16:14 — REGNUM Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР
Специальная военная операция России на территории бывшей УССР
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции Разведка [бывш. УССР] столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», — сообщили в ведомстве.

Как пояснил инструктор отделения связи Николай, военнослужащие намеренно прибегают к этому, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чём идёт речь.

«Так делали прадеды во время Великой Отечественной войны», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября ВСУ обстреляли Луганское и два района Донецка.

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