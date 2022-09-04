Москва, , 16:14 — REGNUM Разведка ВСУ столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Военнослужащие из Тувы работают связистами в зоне проведения специальной военной операции Разведка [бывш. УССР] столкнулась с «тувинским феноменом» в радиоперехватах. «Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», — сообщили в ведомстве.

Как пояснил инструктор отделения связи Николай, военнослужащие намеренно прибегают к этому, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чём идёт речь.

«Так делали прадеды во время Великой Отечественной войны», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября ВСУ обстреляли Луганское и два района Донецка.

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