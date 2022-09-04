Москва, , 16:08 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 4 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что День города Москвы будет солнечный, сухой, днем — +12 … +17 градусов.