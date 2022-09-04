Пекин, 4 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Автомобили наиболее высокого качества среди китайских производителей выпускают компании Changan, Chery и Gac. Об этом свидетельствует отчёт консалтинговой компании JD Power.

Pcauto.com.cn Changan CS55

Специалисты JD Power составляют рейтинг качества автомобилей китайского производства уже 23 года. Для этого они оценивают количество проблем, с которыми сталкиваются покупатели новых автомобилей китайского производства за первые шесть месяцев эксплуатации.

По итогам первой половины 2022 года с наименьшим числом проблем столкнулись владельцы автомобилей бренда Changan. Второе и третье место разделили производители Chery и GAC, набравшие равное количество баллов.

Исследование 2022 года основано на результатах опроса 3914 владельцев автомобилей, которые приобрели транспортное средство в период с июня 2021 года по март 2022 года. Опрос проводился в 70 крупных городах Китая.