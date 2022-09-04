Донецк, , 16:03 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в Минобороны России сообщили, что высокоточным оружием ВКС РФ уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и склад боеприпасов в ДНР.