Грозный, , 15:48 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Владислав Камилов перешёл в грозненскую команду «Ахмат». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба клуба из Грозного.

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Уточняется, что 27-летний футболист подписал с «Ахматом» контракт на трёхлетний срок, прошёл медицинское обследование и уже присоединился к своей новой команде. При этом известно, что игрок будет выступать в клубе под номером «18».

«Мы приветствуем Владислава в нашем дружном коллективе, желаем ему удачи и успехов!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, в минувшем сезоне Владислав Камилов сыграл в составе «Уфы» в 30 матчах и отличился в них тремя забитыми голами.