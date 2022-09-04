Грозный, 4 сентября 2022, 15:48 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Владислав Камилов перешёл в грозненскую команду «Ахмат». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба клуба из Грозного.
Уточняется, что 27-летний футболист подписал с «Ахматом» контракт на трёхлетний срок, прошёл медицинское обследование и уже присоединился к своей новой команде. При этом известно, что игрок будет выступать в клубе под номером «18».
«Мы приветствуем Владислава в нашем дружном коллективе, желаем ему удачи и успехов!», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, в минувшем сезоне Владислав Камилов сыграл в составе «Уфы» в 30 матчах и отличился в них тремя забитыми голами.