Москва, , 15:47 — REGNUM Богатым жителям России нужно делиться своими средствами с нуждающимися, так как если человек, имеющий большое количество денег, не хочет помогать другому — это «путь в ад». Об этом 4 сентября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Кирилл Gov.spb.ru

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным, <…> и этот человек будет пополнять свое богатство — Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации», — приводит его слова ТАСС.

«Вот дай бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатству здесь, на земле, выражается в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом, но и «в будущем веке» это богатство может обратиться во благо, если оно здесь служит благу других людей», — также добавил Кирилл.

При этом предстоятель Русской православной церкви указал, что в случае, когда человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем», напомнив, что Иисус Христос говорил, что «трудно богатому войти в Царство Божие».

«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», — пояснил патриарх Московский и всея Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал поручение оказать содействие Курганской епархии в вопросах реставрации храмов, являющихся объектами культурного наследия.