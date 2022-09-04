Москва, 4 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции приняли участие в исторической акции «Диктант Победы». Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев агентству ТАСС.

Диктантпобеды.рф «Диктанта Победы» на площадках и в формате онлайн

Космонавты на орбитальной станции заполнили информационные листы и специальные бланки. После этого работы были направлены на проверку.

Международная акция «Диктант Победы» приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны. Участникам предлагают ответить на вопросы по истории этого периода. Целью акции является сохранение памяти о Великой Отечественной войне и пробуждение у молодого поколения интереса к героическому прошлому России.

3 сентября 2022 года в акции приняли участие жители 42 стран мира. Итоги акции будут подведены в октябре. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат билеты на Парад Победы на Красной площади.