Брайтон, Великобритания, , 15:44 — REGNUM 4 сентября в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» футбольный клуб «Брайтон» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

На матч назначена бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Стив Мередит. Резервный арбитр — Крис Кавана.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Роберт Санчес, Адам Уэбстер, Люис Данк, Соломон Марч, Леандро Троссард, Жоэль Вельтман, Энок Мвепу, Алексис МакАллистер, Мойсес Кайседо, Паскаль Гросс, Дэнни Уэлбек.

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Джонни Эванс, Вилфред Ндиди, Люк Томас, Харви Барнс, Юри Тилеманс, Бубакари Сумаре, Джеймс Мэддисон, Келечи Ихеаначо, Патсон Дака.