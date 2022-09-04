Молдавия, , 15:37 — REGNUM В доме экс-президента Молдавии Игоря Додона в ночь на 4 сентября произошёл «странный пожар», в результате которого сгорела терраса. Об этом бывший молдавский лидер написал 4 сентября в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этой ночью сгорела терраса на заднем дворе нашего дома. По неизвестной причине произошел пожар», — отметил он.

Также Додон поблагодарил сотрудников противопожарной службы, оперативно приехавших на вызов в ночное время и ликвидировавших возгорание, которое могло перекинуться на дом.

«Ждем выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента», — добавил молдавский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года экс-президента Молдавии Додона задержали правоохранители по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении и государственной измене, которые он сам категорически отвергает. В настоящее время бывший молдавский лидер находится под домашним арестом.