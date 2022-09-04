Улан-Удэ, 4 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. С начала сентября в Бурятии установилась настоящая осенняя погода. 5 сентября по республике вновь ожидаются заморозки до 6 градусов ниже ноля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Заморозки

При этом ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков.

«Ветер западный 4-9, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +1, +6, местами 0, — 5, заморозки, днём +17, +22, местами +11, +16», — добавили синоптики.