Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Первый эпизод сериала «Властелин колец: Кольца власти» установил рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Prime Video за первые сутки после премьеры. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца Власти» Цитата из т/с «Властелин колец: Кольца Власти» реж. Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром. 2022. США

Новый сериал по «Властелину колец» вышел на стриминговом сервисе Prime Video, принадлежащем американской корпорации Amazon, 2 сентября. За первые сутки первые эпизод сериала посмотрели 25 миллионов зрителей.

«Спасибо, что сделали «Кольца власти» самой просматриваемой премьерой сериала на Prime Video», — отметили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» основан на произведениях американского писателя Джона Р. Р. Толкина. Amazon приобрела права на адаптацию «Властелина колец» за $250 млн с обязательствами по выпуску пяти сезонов с общим бюджетом не менее $1 млрд.

Таким образом, «Властелин колец: Кольца власти» стал самым высокобюджетным сериалом в истории. При этом премьера сериала вызвала неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. Онлайн-кинотеатр Prime Video временно заблокировал возможность оставлять отзывы на сериал.

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